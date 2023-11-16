Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Цей тур відбіркового раунду не мине без участі представників нашої країни.

Стрімко наближається розв’язка групового етапу кваліфікації до чемпіонату Європи-2024, тому командам саме час визначатись з власним майбутнім щодо участі в основному раунді цього турніру.

У відбірковій групі A, у складі якої беруть участь збірні Іспанії, Шотландії, Норвегії, Грузії та Кіпру залишилось лише визначити остаточний вигляд турнірної таблиці, тоді як дві перші команди вже здобули перепустки до наступного раунду.

При цьому на матч дев’ятого туру кваліфікації поміж Кіпром, останньою командою квінтету з нулем залікових балів, та лідером, "Фурією Роха", із 15 очками в активі, УЄФА призначив українську бригаду арбітрів на чолі з 34-річним Миколою Балакіним (Київ).

Боковими рефері при цьому стануть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко, а резервним відпрацює Віталій Романо. На VAR Балакіну допомагатимуть Катерина Монзуль та Олексій Деревінський.

Матч Кіпр — Іспанія відбудеться 16 листопада, о 19:00.