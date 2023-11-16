Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи-2024, що відбувся 16 листопада 2023 року, 19:00.

У рамках дев'ятого туру відбору на ЄВРО-2024 в групі G збірна Болгарії на власному полі не втримала перемогу над Угорщиною через автогол на останніх секундах, тому фінальний свисток зафіксував нічию з рахунком 2:2.

Цей результат дозволив угорській команді гарантувати собі путівку на чемпіонат Європи за один матч до завершення кваліфікаційного циклу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Болгарія — Угорщина в 9 турі відбору на ЄВРО-2024:

Болгарія — Угорщина 2:2

Голи: Делев, 24, Десподов, 79 (пен.) — Адам, 10, Петков, 90+7 (АГ)

Вилучення: Антов, 37 — Керкез, 57