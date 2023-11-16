Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завершилися чергові матчі в рамках кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи за 16 листопада.

ГРУПА G

У рамках відбіркового циклу ЄВРО-2024 національна збірна Болгарії зустрілася на своєму полі з Угорщиною в рамках групи G.

У першому таймі команди обмінялися забитими м'ячами, а згодом і вилученням в своїх складах. У разі нічиєї Угорщина гарантувала б собі путівку до фінальної частини ЄВРО-2024, але реалізований пенальті Десподова наприкінці матчу змусив угорців понервувати.

Втім, на останніх секундах матчу Петков відзначився авголом та подарував збірній Угорщині нічию з рахунком 2:2.

Цього результату виявилося достатньо збірній Угорщині для того, щоб гарантувати собі вихід до фінальної частини майбутнього чемпіонату Європи в Німеччині. Угорці набрали 15 очок, тому стали недосяжними для Чорногорії — нижче другої сходинки в таблиці вони вже не опустяться.

Болгарія — Угорщина 2:2

Голи: Делев, 24, Десподов, 79 (пен.) — Адам, 10, Петков, 90+7 (АГ)

Вилучення: Антов, 37 — Керкез, 57

ГРУПА А

Збірна Іспанії, яка вже гарантувала собі путівку на ЄВРО-2024, здобула впевнену перемогу над Кіпром у групі А з рахунком 3:1.

Вже другом голом за іспанську команду відзначився 16-річний Ламін Ямал із Барселони.

Кіпр — Іспанія 1:3

Голи: Пілеас, 75 — Ямал, 5, Оярсабаль, 25, Хоселу, 28

У паралельному матчі групи А збірна Грузії не втримала перемогу над Шотландією, пропустивши на останніх хвилинах (2:2)

Детальніше про цей поєдинок читайте за цим посиланням.

ГРУПА F

У групі F збірна Азербайджану перемогла Швецію з рахунком 3:0, проте з турнірної точки зору цей матч не вирішував фактично нічого — Бельгія та Австрія вже давно гарантували собі участь на ЄВРО-2024.

Азербайджан - Швеція 3:0

Голи: Махмудов, 3, 89, Дадашов, 6

Вилучення: Мустафазаде, 57

У цій же групі Австрія здобула очікувану перемогу над Естонією та як мінімум тимчасово обійшла Бельгію в боротьбі за першу сходинку.

Естонія - Австрія 0:2

Голи: Лаймер, 26, Лінгарт, 40