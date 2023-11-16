Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи-2024, що відбувся 16 листопада 2023 року, 19:00.
У рамках дев'ятого туру відбору на ЄВРО-2024 у групі A збірна Грузії приймала на своєму полі Шотландію, яка вже гарантувала собі вихід до фінальної частини континентальної першості разом із Іспанією.
Фінальний свисток зафіксував результативну нічию в цьому протистоянні завдяки голу Шенкленда в компенсований час (2:2), проте це не допомогло шотландцям не віддати іспанцям одноосібне перше місце в групі A.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Грузія — Шотландія в 9 турі відбору на ЄВРО-2024:
Грузія — Шотландія 2:2
Голи: Кварацхелія, 15, 57 — Мактоміней, 49, Шенкленд, 90+3
Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе, Кверквелія, Кашия, Лочошвілі (Каландадзе, 77), Шенгелія (Азарові, 72) — Чакветадзе (Давіташвілі, 78), Квеквескірі (Квеквескірі, 68), Кочорашвілі, Кварацхелія — Мікаутадзе (Зівзівадзе, 68).
Шотландія: Кларк — Паттерсон (Ролстон, 79), Портеус, Маккена, Тейлор (Армстронг, 79) — Гілмор (Маклін, 46), Макгрегор, Мактоміней — Макгінн, Дайкс (Шенкленд, 85), Крісті (Фергюсон, 46).
Попередження: Кверквелія, Кочорашвілі, Кварацхелія — Паттерсон, Крісті