Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
16 листопада 2023, 21:00
Шотландія врятувалась від поразки в гостях у Грузії, але віддала Іспанії одноосібне перше місце в групі A
Команда Стіва Кларка зазнала суттєвих кадрових утрат перед грою, але бойовий дух її не покинув.
Грузія — Шотландія, Getty Images
16 листопада 2023, 21:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Грузія — Шотландія 2:2
Голи: Кварацхелія, 15, 57 — Мактоміней, 49, Шенкленд, 90+3
Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе, Кверквелія, Кашия, Лочошвілі (Каландадзе, 77), Шенгелія (Азарові, 72) — Чакветадзе (Давіташвілі, 78), Квеквескірі (Квеквескірі, 68), Кочорашвілі, Кварацхелія — Мікаутадзе (Зівзівадзе, 68).
Шотландія: Кларк — Паттерсон (Ролстон, 79), Портеус, Маккена, Тейлор (Армстронг, 79) — Гілмор (Маклін, 46), Макгрегор, Мактоміней — Макгінн, Дайкс (Шенкленд, 85), Крісті (Фергюсон, 46).
Попередження: Кверквелія, Кочорашвілі, Кварацхелія — Паттерсон, Крісті