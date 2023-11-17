Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Глядачі на Астана Арені тричі святкували голи у ворота гостей.

У рамках дев'ятого туру групового етапу відбору до Євро-2024 у Німеччині збірна Казахстану приймала збірну Сан-Марино на Астана Арені.

Ще у першому таймі Чесноков вивів господарів поля вперед. На початку другої половини зустрічі він подвоїв їхню перевагу. Гості намагалися повернутися до гри з голом Франчозі, але наприкінці матчу Аймбетов поховав їхні надії на нічию реалізованим пенальті.

Казахстан — Сан-Марино 3:1

Голи: Чесноков, 19, 51, Аймбетов, 90+2 (пен.) — Франчозі, 60

Попередження: Кенесов, 63, Єрланов, 89 — Мулароні, 50, Фаббрі, 89, Панкотті, 90+1

Турнірна таблиця групи наразі виглядає наступним чином: