Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завершився ще один поєдинок відбору до Євро-2024 у Німеччині.

У рамках дев'ятого туру групового етапу відбору до Євро-2024 у Німеччині збірна Англії приймала збірну Мальти на стадіоні Вемблі у Лондоні.

Англійці провалили перший тайм матчу, не завдавши жодного удару у площину воріт. Вони отримали перевагу в один м'яч завдяки голу захисника збірної Мальти у власні ворота.

У другій половині зустрічі господарі поля виглядали вже більш впевнено, але зуміли відзначитися лише раз — гол на рахунку Кейна. Результативний удар Райса не було зараховано через офсайд. Таким чином, гол нападника Баварії став останнім у цьому поєдинку.

Англія — Мальта 2:0

Голи: Пепе, 8 (автогол), Кейн, 75

Попередження: Томорі, 26, Кейн, 28 — Мбонг, 23, Гіллом'є, 39

Англія: Пікфорд — Тріпп'єр, Магвайр, Геї, Томорі (Сака, 46) — Александер-Арнольд, Галлагер (Вокер, 46), Гендерсон (Райс, 61) — Фоден, Кейн, Рашфорд (Палмер, 61)

Зазначимо, що у паралельному поєдинку збірна Італії результативно розібралася з Північною Македонією. Турнірна таблиця групи наразі виглядає наступним чином: