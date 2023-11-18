Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 17 листопада 2023 року, 21:45.

У матчі дев’ятого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Данії в домашньому матчі проти Словенії остаточно закріпила за собою статус переможниці групи H.

Господарі забили посеред першого тайму, але одразу отримали відповідь від суперників, хоча й мали помітну перевагу за володінням м’ячем на чужій половині.

Але вже в другому таймі данці не зробили подібної помилки та після швидкого голу просто засушили гру й виграли групу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Данія — Словенія в 9 турі відбору на Євро-2024:

Данія — Словенія 2:1

Голи: Меле, 26, Ділейні, 54 — Янжа, 30

Данія: Шмайхель — Андерсен, Крістенсен, Вестергор — Меле, Гейб’єрг, Нергор (Єнсен, 46), В. Крістіансен (Р. Крістіансен, 86) — Вінд (Дольберг, 86), Делейні (Г’юлман, 54) — Поульсен (Ліндстрьом, 90+1).

Словенія: Облак — Корнічнік, Блажич, Бійол, Янжа (Дркушич, 62) — Вербич (Ловрич, 73), Гнезда Черін, Елснік (Куртич, 62), Млакар (Зайц, 86) — Віпотнік, Шешко (Горенц Станкович, 73).

Попередження: Нергор, 33 — Елснік, 32