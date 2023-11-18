Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завершилися ще два кваліфікаційні поєдинки чемпіонату Європи.

У рамках дев'ятого туру групового етапу відбору до Євро-2024 у Німеччині відбулися ще два поєдинки. Збірна Данії приймала збірну Словенії на Паркен Стедіум у Копенгагені, а збірна Чехії гостювала у збірної Польщі на стадіоні Народовий у Варшаві.

Саме данці відкрили рахунок у грі зі Словенією завдяки голу Меле. Дуже швидко гості зрівняли рахунок, але втримати нічию не зуміли, подарувавши своїм суперникам путівку на Євро-2024 у Німеччині. На словенців тепер чекає вирішальна гра проти Казахстану.

Данія — Словенія 2:1

Голи: Меле, 26, Ділейні, 54 — Янжа, 30

Попередження: Нергор, 33 — Елснік, 32

В інших двох матчах групи Н Казахстан впорався із Сан-Марино, а Фінляндія розгромила Північну Ірландію. Турнірна таблиця групи наразі виглядає наступним чином:

Польща внаслідок нічийного результату з Чехією втратила шанси вийти до фінальної стадії турніру у Німеччині напряму. Чехи в останньому турі боротимуться за одну з путівок з Молдовою.

Польща — Чехія 1:1

Голи: Пйотровські, 38 — Соучек, 49

Попередження: Бохнєвич, 36 — Брабец, 63

В іншому поєдинку групи Е Албанія не зуміла здолати Молдову, але все одно вийшла на Євро-2024. Турнірна таблиця групи наразі виглядає наступним чином:



