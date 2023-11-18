Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Сподіваємось в понеділок такої гри у італійців не буде.

В рамках відбору до Євро-2024 збірна Італії катком проїхалася по Північній Македонії (5:2). Головний тренер "Скуадри адзурри" Лучано Спаллетті прокоментував перемогу своєї команди. Його слова наводить Football-Italia.

"Ми чудово провели перший тайм. Показуючи таку гру, ми неминуче забиватимемо голи. До перерви нас не турбували контратаки суперників, а от у другому таймі такі проблеми інколи виникали.

Важливо було уникати стандартних положень біля своїх воріт, оскільки опоненти добре використовують цей компонент гри, але ми пропустили після першого ж кутового.

Другий пропущений гол можна назвати випадковим. Після цього наша команда показала характер, продовживши атакувати та забивши ще двічі.

Жоржіньо провів сьогодні чудовий матч. Я вже сказав йому, що він битиме наступний пенальті і він погодився.

Я ще не знаю буде ротація чи ні у матчі з Україною. Ми подивимося на стан футболістів перед грою. Сьогодні був хороший виступ. Нам треба проаналізувати гру проти Північної Македонії. Той, хто переможе у фінальному матчі (проти України ред.), відправиться на Євро", — сказав Лучано Спаллетті.

Вирішальний матч відбору до Євро-2024 між збірними України та Італії відбудеться 20 листопада о 21:45 за київським часом. Для прямого виходу в фінальну частину чемпіоната Європи, команді Сергія Реброва потрібна лише перемога.