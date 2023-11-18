Попереду вирішальний матч.
К'єза, Getty Images
18 листопада 2023, 10:25
Півзахисник Ювентуса Федеріко К'єза після розгромної перемогу над Північною Македонією (5:2) налаштовується на вирішальну гру всього відбору проти збірної України. Цитує італійця Football-Italia.
"Найважливіше, що ми перемогли.
На жаль, пропустили два м'ячі, які не не повинні були пропускати. Ми граємо в атакуючому стилі під керівництвом Спаллетті, що також передбачає більший ризик в обороні. Але ми показали, що хочемо домінувати в грі і заслужили на цю перемогу.
За минулі роки Спаллетті довів, що він великий тренер і зараз намагається зробити те саме з Італією.
В будь-якому разі, на нас чекає фінал проти України. І з таким менталітетом ми їдемо до Німеччини шукати не нічию, а перемогу. Такий менталітет нашого тренера, цієї команди. Ми повинні йти вперед і думати лише про перемогу", — сказав автор двох голів у ворота Північної Македонії.
Вирішальний матч відбору до Євро-2024 між збірними України та Італії відбудеться 20 листопада о 21:45 за київським часом. Для прямого виходу в фінальну частину чемпіоната Європи, команді Сергія Реброва потрібна лише перемога.