Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Попереду вирішальний матч.

Півзахисник Ювентуса Федеріко К'єза після розгромної перемогу над Північною Македонією (5:2) налаштовується на вирішальну гру всього відбору проти збірної України. Цитує італійця Football-Italia.

"Найважливіше, що ми перемогли.

На жаль, пропустили два м'ячі, які не не повинні були пропускати. Ми граємо в атакуючому стилі під керівництвом Спаллетті, що також передбачає більший ризик в обороні. Але ми показали, що хочемо домінувати в грі і заслужили на цю перемогу.

За минулі роки Спаллетті довів, що він великий тренер і зараз намагається зробити те саме з Італією.

В будь-якому разі, на нас чекає фінал проти України. І з таким менталітетом ми їдемо до Німеччини шукати не нічию, а перемогу. Такий менталітет нашого тренера, цієї команди. Ми повинні йти вперед і думати лише про перемогу", — сказав автор двох голів у ворота Північної Македонії.

Вирішальний матч відбору до Євро-2024 між збірними України та Італії відбудеться 20 листопада о 21:45 за київським часом. Для прямого виходу в фінальну частину чемпіоната Європи, команді Сергія Реброва потрібна лише перемога.