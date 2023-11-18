Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник дебютує за національну команду.

Центральний півзахисник Варрен Заїр-Емері став наймолодшим гравцем в історії збірної Франції з часів Першої світової війни.

Гравець ПСЖ дебютує за свою національну команду у матчі проти Гібралтара. Станом на сьогодні, він перебуває у віці 17 років, 8 місяців та 10 днів.

Раніше наймолодшим з післявоєнних часів був Едуардо Камавінга (17 років, 9 місяців та 29 днів).

Нагадаємо, матч Франція — Гібралтар розпочнеться о 21:45 за київським часом.