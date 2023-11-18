Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Рональд Куман, після повернення до лав національної збірної, упорався з головним завданням на 2023 рік.

У кожній із груп відбіркового раунду чемпіонату Європи-2024, основна частина якого наступного року має відбутись у Німеччині, перед заключними протистояннями залишалась бодай-якась інтрига. Щодо визначення переможця квінтету B, то тут Франція як слід доклала зусиль, аби ніхто їй не заважав посісти першу сходинку, а ось щодо другої путівки залишались певні запитання.

Збірні Нідерландів та Греції — ця пара команд змагалась за заповітну перепустку на Євро, але були змушені робити це в заочному режимі в найбільш відповідальний момент. "Ораньє" в цьому плані мали певну перевагу, адже двічі обіграли суперників до цього, і тому їм залишалось поставити масну крапку в домашній грі проти Ірландії. Суперники були невмотивовані в турнірному плані, але, із урахуванням бійцівського характеру команди Стівена Кенні, її це не надто сильно мало хвилювати.

Інша справа — бажання суперників, яке за будь-яких умов переважало б умовне небажання гостей поступитись на Йоган Кройф Арені в Амстердамі. Ось і почала команда Рональда Кумана швидко просуватись до атаки від самого початку гри, залишаючи позаду себе оголені зони без особливого нагляду. І недарма — у суперників усе було погано з переходами до наступальних дій, тож можна було ризикувати.

Смілива гра Нідерландів на старті в підсумку й забезпечила їм загальних успіх. На 12 хвилині де Врей передачею на правий фланг атаки віддав м’яч Веггорсту, який красиво обійшов суперника за рахунок корпусу, а вже в межах штрафного добряче приклався в ближню дев’ятку. Заспокоїти гру та налаштувати її на комфортний для себе темп господарям після цього не склало жодних проблем.

Лише в другій половині гри команди знову повернулись до проактивних дій попереду й відзначались як одні, так й інші. Спочатку, звісно, Сімонс мав закривати дуель швидким голом, але провести дебютну результативну дію за національну команду йому не дав Гакпо, заблокувавши удар із передачі з правого флангу до межі воротарського. А потім Вербрюгген під час рідкісної контратаки суперників ледь не наробив халепи, пропустивши м’яч поміж ніг, але Айда свій удар виконував із явного офсайду.

Незважаючи на настільки стрімкий розвиток подій, Нідерланди потім вирішили заколисати гру, що зрештою вбило будь-яку інтригу. Тут і дала про себе знати відсутність мотивації в команді Келлі, бо в ситуації, коли нібито й можна було побігти на фінальний штурм, вона це робити відмовилась, тож і про якісь примарні надії для Греції ми вже не говорили.

У заключному турі Нідерланди гостюватимуть у Гібралтара, а для Ірландії відбірковий цикл завершено.

ГРУПА B 1 Франція 7 7 0 0 27 1 26 21 2 Нідерланди 7 5 0 2 11 7 4 15 3 Греція 7 4 0 3 12 6 6 12 4 Ірландія 8 2 0 6 9 10 -1 6 5 Гібралтар 7 0 0 7 0 35 -35 0

— Ірландія 1:0Веггорст, 12Вербрюгген — де Врей, ван Дейк, Блінд — Думфріс, Схутен (де Рон, 90), Рейндерс (Копмейнерс, 89), Гартман — Сімонс (Мален, 81), Веггорст, Гакпо (Веерман, 69).Базуну — Коллінз, О’Ши, Скейлс — Доерті (Джонстон, 77), Браун, Каллен, Найт (Моламбі, 78), Меннінг — Фергюсон (Макграт, 55), Робінсон (Айда, 46).Попередження: Айда