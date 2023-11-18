Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Колектив Дідьє Дешама знищив опонента.

У заключному матчі відбору на Євро-2024 збірна Франції на своєму полі приймала Гібралтар.

Колектив Дідьє Дешама розгромив опонента в поєдинку, що нічого не значить з точки зору турнірної таблиці.

На 20-й хвилині гри тренер вимушено замінив Заїра-Емері, який отримав травму через грубу гру суперника.

Цікаво, що Франція завершила відбір, маючи різницю забитих і пропущених 27:1!

Франція – Гібралтар 14:0

Голи: Сантос, 3 (автогол), Тюрам, 4, Заїр-Емері, 16, Мбаппе, 30 (з пенальті), 74, 82, Клосс, 34, Коман, 36, 65, Фофана, 37, Рабйо, 63, Дембеле, 73, Жиру, 89, 90+1.

Франція: Меньян – Клосс, Тодібо, Упамекано (Саліба, 81), Тео Ернандес – Заїр-Емері (Фофана, 20), Рабйо (Камара, 67) – Коман (Дембеле, 69), Грізманн, Мбаппе – Тюрам (Жиру, 67).

Гібралтар: Колінг — Серджант, Рой Чіполіна, Сантос, Муелі, Джозеф Чіполіна (Оліверо, 61) — Вокер (Джолі, 62), Посо, де Харо, Лі Касьяро — де Барр (Кумбс, 82).

Попередження: Лі Касьяро, 30.

Вилучення: Сантос, 18.