Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 18 листопада 2023 року, 21:45.

У матчі дев’ятого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Швейцарії в домашньому матчі проти Косово зіграла внічию, за рахунок чого остаточно закріпила за собою одну з перепусток на міжнародний форум наступного літа.

Господарі відкрили рахунок у грі на початку другого тайму за повної переваги над суперниками, але гості вже під завісу зустрічі забили у відповідь.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Швейцарія — Косово в 9 турі відбору на Євро-2024:

Швейцарія — Косово 1:1

Голи: Варгас, 47 — Гусейні, 82

Швейцарія: Зоммер — Кемерт (Угрінич, 84), Аканджі, Ельведі, Гарсія —Закарія, Джака, Фройлер (Ебішер, 66) — Шакірі (Штеффен, 84), Окафор (Амдуні, 75), Варгас (Ндоє, 75).

Косово: Бекай — Деллова, Аліті, Карснічі — Гадержонаж (Гусейні, 73), Циба (Гайрізі, 87), Войвода, Беріша (Кореніца, 66) — Битикі (Кастраті, 46), Муслія — Рашані (Зекірі, 46).

Попередження: Джака, Закарія — Битикі, Рашані.