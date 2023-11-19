Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 18 листопада 2023 року, 21:45.

У товариському матчі на власному полі майбутня господарка чемпіонату Європи-2024, збірна Німеччини, поступилась Туреччині.

Олімпіаштадіон у Берліні цього вечора був більше схожим на філіал будь-якої арени Туреччини, тому розчаруванню гостей не було меж, коли господарі швидко відкрили рахунок.

Але потім, під завісу першого тайму, турки відігрались із двома влучними пострілами, після чого гольова перестрілка отримала продовження в другій половині з підсумковою перемогою саме команди Вінченцо Монтелли.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Німеччина — Туреччина:

Німеччина — Туреччина 2:3

Голи: Гаверц, 5, Фюллькруг, 49 — Кадіоглу, 38, Їлдиз, 45, Сарі, 71 (з пенальті).

Німеччина: Трапп, Генріхс, Рюдігер, Та, Хаверц, Гюндоган, Кімміх (Горецька, 72), Вірц (Гнабрі, 73), Брандт (Дукш, 82), Сані, Фюллькруг.

Туреччина: Байиндир, Челік, Бардакджі, Кабак, Айхан, Кадіоглу (Ельмалі, 63), Акбаба (Омюр, 34), Юксек (Озджан, 46), Кахведжі (Сарі, 64), Язиджі (Йилмаз, 64), Їлдиз (Актюркоглу, 73).

Попередження: Кабак (27), Кахведжі (34), Омюр (57), Бардакджі (90).