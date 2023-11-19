Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник "Скуадри Адзурри" висловився про українську збірну.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті висловився матчем кваліфікації Євро-2024 проти України.

"Ми їдемо в Німеччину з упевненістю, що це гра, де ми зможемо отримати бажаний результат. У нас є п'ять доступних замін і різні характеристики, які можна використовувати.

В України сильний підбір в атаці та гравців, які перебувають у хорошій формі на клубному рівні. Їхній потенціал у контратаках також може створити нам проблеми. Нам потрібно тиснути, перекривати зони й не залишати щілин, які буває складно закрити.

Ми повинні діяти як команда і робити все можливе. Ми хочемо, щоб італійці закохалися в цю команду. Багато хто хоче змусити нас відчути страх, нагадавши нам про важливість цього матчу, але мотивація виходить за рамки страху", – цитує Спаллетті Calciomercato.

Нагадаємо, матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.