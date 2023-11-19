Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи-2024, що відбувся 19 листопада 2023 року, 16:00.

У заключному поєдинку відбору на ЄВРО-2024 збірна Сербії не змогла обіграти Болгарію, а фінальний свисток зафіксував результативну нічию 2:2.

Втім, цього результату виявилося достатньо сербам для того, що посісти підсумкове друге місце в групі G та отримати путівку на наступний чемпіонат Європи, що пройде в Німеччині.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Сербія — Болгарія в 10 турі відбору на ЄВРО-2024:

Сербія — Болгарія 2:2

Голи: Велькович, 17, Бабич, 82 — Русев, 59, Десподов, 69