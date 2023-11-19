Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завершилися чергові матчі в рамках кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи за 19 листопада.

У рамках десятого туру відбору на ЄВРО-2024 в групі G національна збірна Сербії не змогла на власному полі обіграти Болгарію.

Матч завершився в результативну нічию 2:2, проте це не завадило сербам фінішувати на другій сходинці в таблиці та потрапити до фінальної частини чемпіонату Європи.

Сербія — Болгарія 2:2

Голи: Велькович, 17, Бабич, 82 — Русев, 59, Десподов, 69

У паралельному поєдинку Угорщина, яка раніше вже гарантувала собі участь на ЄВРО-2024, здобула перемогу над Чорногорією, в якої залишалися шанси кваліфікуватися на турнір перед останнім туром.

Втім, через поразку чорногорці посіли підсумкове третє місце, тому від групи G на чемпіонаті Європи в Німеччині зіграють Угорщина та Сербія.

Угорщина — Чорногорія 3:1

Голи: Собослаї, 67, 68, Надь, 90+3 — Рубежич, 36