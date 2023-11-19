Завершилися чергові матчі в рамках кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи за 19 листопада.
Гравці збірної Сербії, Getty Images
19 листопада 2023, 18:29
У рамках десятого туру відбору на ЄВРО-2024 в групі G національна збірна Сербії не змогла на власному полі обіграти Болгарію.
Матч завершився в результативну нічию 2:2, проте це не завадило сербам фінішувати на другій сходинці в таблиці та потрапити до фінальної частини чемпіонату Європи.
Сербія — Болгарія 2:2
Голи: Велькович, 17, Бабич, 82 — Русев, 59, Десподов, 69
У паралельному поєдинку Угорщина, яка раніше вже гарантувала собі участь на ЄВРО-2024, здобула перемогу над Чорногорією, в якої залишалися шанси кваліфікуватися на турнір перед останнім туром.
Втім, через поразку чорногорці посіли підсумкове третє місце, тому від групи G на чемпіонаті Європи в Німеччині зіграють Угорщина та Сербія.
Угорщина — Чорногорія 3:1
Голи: Собослаї, 67, 68, Надь, 90+3 — Рубежич, 36