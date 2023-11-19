Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи-2024, що відбувся 19 листопада 2023 року, 19:00.
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19 листопада 2023, 21:57
Бельгія з покером Лукаку розгромила Азербайджан та забронювала місце в першому кошику Євро-2024.
Команда Джанні Де Б'язі, не дивлячись на поразку, усе одно може опинитись у плей-оф кваліфікації за сприятливого збігу обставин.
Огляд матчу:
Бельгія — Азербайджан 5:0
Голи: Лукаку, 17, 26, 29, 37, Троссар, 90
Бельгія: Кастельс — Кастань, Фас, Вертонген (Аль-Дахіль, 84), Теат (Салемакерс, 59) — Вранкс (Тілеманс, 46), Мангаля — Бакайоко (Карраско, 59), Троссар, Доку — Лукаку (Опенда, 46).
Азербайджан: Магомедалієв — Хагверді, Мамедов, Кривоцюк, Джафаркулієв (Алієв, 46) — Байрамов, Махмудов (Джамалов, 76), Едді, Ісаєв (Дінієв, 46) — Емрелі (Ахундзаде, 46), Дадашов (Ахмедзаде, 65).
Попередження: Теат, Вранкс — Едді, Магомедалієв
На 24-й хвилині був вилучений Едді (Азербайджан) (друге попередження).