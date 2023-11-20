Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завершився матч 10 туру.

На своєму полі Шотландія брала Норвегію в рамках відбору на чемпіонат Європи.

Господарі та гості на двох забили шість голів, але переможця так і не виявили.

Шотландія – Норвегія 3:3

Голи: Макґінн (13, з пенальті), Естіґор (33, автогол), Армстронґ (59) — Доннум (3), Ларсен (20), Ельюнуссі (86).

Шотландія: Кларк — Паттерсон, Гендрі, Маккенна, Тейлор — Мактоміней, Макґреґор (Шенкленд, 89) — Армстронґ (Крісті, 71), Макґінн (Джек, 79), Маклін (Ферґюсон, 71) — Браун (Дайкс, 71)

Норвегія: Селвік — Рієрсон, Айєр, Естіґор, Бйоркан — Берґе, Берґ, Аурсенс (Ельюнуссі, 60) — Бобб (Педерсен, 89), Ларсен, Доннум (Торстведт, 60)

Попередження: Маккенна (79) — Айєр (10), Берґ (45), Берґе (59).