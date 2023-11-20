Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Португальці не помітили суперників по відбору на Євро.

Вчора, збірна Португалії спокійно здолала Ісландію (2:0) у заключному матчі кваліфікації до Євро-2024 та закінчила відбір зі 100% перемог у групі J. Головний тренер "команди обраних" Роберто Мартінес поділився очікуваннями від гри португальської збірної на майбутньому чемпіонаті Європи.

"Наступного року люди мають побачити цілеспрямовану команду, яка хоче стати кращою. У наших гравців неймовірно високий клас і в команді висока конкуренція.

У великих турнірах проти найкращих гравців світу все може зводитися до дрібниць. Результати не завжди залежать від нас. Але ми можемо контролювати гру і в останніх десяти матчах ми бачили, що наша гра була на найвищому рівні", — цитує іспанського фахівця офіційний сайт УЄФА