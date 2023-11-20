Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Легенда.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес вражений грою та професійністю Кріштіану Роналду. Його цитує A Bola.

"Мені важко пояснити, як гравець, якому 38 років і на рахунку якого більше матчів за збірну, ніж у будь-якого іншого футболіста у світі, відчуває голод 18-річного хлопця. Це сила, якою він заражає інших у роздягальні.

Футболіст, який завжди намагається бути на правильній позиції, який любить забивати, але при цьому має велику командну дисципліну. Він є прикладом для інших у роздягальні. Добре мати у своєму складі гравця з такою ментальністю та досвідом", — сказав іспаснький фахівець.