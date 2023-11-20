Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

"Ми єдине ціле і перемога буде за вами". Один із грандів молдовського футболу звернувся до збірної Молдови з мотивуючим листом.

У заключному поєдинку відбору на ЄВРО-2024 національна збірна Молдови зустрінеться з Чехією — обидві команди зберігають шанси пройти кваліфікацію до фінального етапу континентальної першості.

Футбольний клуб Шериф Тирасполь опублікував мотивуюче звернення до футболістів молдовської команди зі словами підтримки.

"Головний день в історії. Сьогодні Національна збірна Республіки Молдова проведе останній відбірковий матч до чемпіонату Європи 2024 року. Найважливіший поєдинок у житті кожного гравця збірної.

Колектив ФК Шериф, як і всі вболівальники збірної, поруч із командою і вірить в успіх, вірить у перемогу, яка повинна відправити Республіку Молдову на чемпіонат Європи. Ми, як ніхто інші, знаємо, що дорогу здолає той, хто йде. Ви виконали фантастичну роботу і заслуговуєте зіграти з найсильнішими командами континенту.

У Вас, можливо, мало хто вірить у Європі, так само, як у ФК Шериф не вірили в нашому бажанні грати на груповій стадії Ліги чемпіонів. Але нічого неможливого в цьому житті немає. Ми змогли обіграти Реал Мадрид, і ви зможете обіграти Чехію.

Весь колектив і вболівальники ФК Шериф поруч із національною збірною Молдови. Ми єдине ціле і перемога буде за вами", – йдеться в повідомленні Шерифа в Instagram.



Надаємо, що за один тур до завершення кваліфікаційного раунду ЄВРО-2024 збірна Молдови відстає від Чехії на два очки у групі E.

Матч Чехія — Молдова відбудеться сьогодні, 20 листопада, о 21:45 за київським часом.