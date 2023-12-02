Стали відомі групи майбутнього континентального форуму.
Жеребкування Євро-2024 - Getty Images
02 грудня 2023, 20:17
В штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування групового етапу Євро-2024.
Повний список груп виглядає наступним чином:
Група А: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія.
Група В: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія.
Група С: Словенія, Данія, Сербія, Англія.
Група D: Польща / Естонія / Вельс / Фінляндія, Нідерланди, Австрія, Франція.
Група Е: Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна / Боснія і Герцеговина / Ісландія / Ізраїль.
Група F: Туреччина, Казахстан / Греція / Люксембург / Грузія, Португалія, Чехія.
Матчі плей-оф відбудуться в березні. Основна частина турніру розпочнеться 14 червня.