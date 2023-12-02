В штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування групового етапу Євро-2024. 

Повний список груп виглядає наступним чином: 

Група А: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія. 

Група В: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія. 

Група С: Словенія, Данія, Сербія, Англія. 

Група D: Польща / Естонія / Вельс / Фінляндія, Нідерланди, Австрія, Франція. 

Група Е: Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна / Боснія і Герцеговина / Ісландія / Ізраїль. 

Група F: Туреччина, Казахстан / Греція / Люксембург / Грузія, Португалія, Чехія. 

Матчі плей-оф відбудуться в березні. Основна частина турніру розпочнеться 14 червня. 