"Скуадра адзурра" потрапила у "групу смерті".
Спалетті, Getty Images
03 грудня 2023, 15:46
Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті прокоментував результати жеребкування Євро-24, який влітку пройде на полях Німеччини. Його слова наводить Football Italia.
"Все могло бути краще, але ми були у четвертому кошику. І ніколи не забувайте, що ми – Італія!
Наразі складно робити прогнози, ще багато часу попереду. Албанія, безумовно, довела, що добре організована, але ми знаємо, що багато залежатиме від нашої форми, підготовки та того, як ми спрацюємось.
Хорватія – сильна, досвідчена команда. Деякі її гравці вже вікові, але перебувають на топ-рівні.
Кожен, хто любить цей вид спорту, повинен насолоджуватися викликом, інакше втрачається задоволення від футболу", — сказав італійський алленаторе.
На нашому сайті, Ви можете ознайомитися з результатами жеребкування Євро-24, перейшовши по лінку
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