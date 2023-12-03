Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

"Скуадра адзурра" потрапила у "групу смерті".

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті прокоментував результати жеребкування Євро-24, який влітку пройде на полях Німеччини. Його слова наводить Football Italia.

"Все могло бути краще, але ми були у четвертому кошику. І ніколи не забувайте, що ми – Італія!

Наразі складно робити прогнози, ще багато часу попереду. Албанія, безумовно, довела, що добре організована, але ми знаємо, що багато залежатиме від нашої форми, підготовки та того, як ми спрацюємось.