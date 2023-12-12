Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Розмова відбулася цими вихідними.

Президент УЄФА Александер Чеферін провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє офіційний сайт організації.

Діалог, у ході якого Чеферін і Зеленський обмінялися поглядами на актуальні геополітичні та спортивні питання, відбувся цими вихідними.

Президент УЄФА висловив непохитну підтримку та захоплення Україною та мужністю її народу. Він сподівається на швидке та мирне вирішення ситуації, яке принесе Україні стабільність та процвітання.

Чеферін також побажав збірній України успіхів у матчах плей-оф відбору до Євро-2024. Зеленський подякував УЄФА за сприяння миру, толерантності та чесності через свої змагання та за підтримку, яку організація надає Україні.