У головній національній команді країни помітили прогрес півзахисника.
Коббі Мейну, Getty Images
19 березня 2024, 17:26
Центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну отримав свій перший виклик до збірної Англії, повідомляє офіційний сайт команди.
До колективу Гарета Саутгейта приєднався 18-річний гравець, якого спочатку викликали до команди U-21.
Раніше Мейну також представляв збірні Англії U-17, U-18 та U-19. За них, за даними transfermarkt, він відіграв 13 матчів, відзначившись голом.
Заявка збірної Англії на найближчі матчі:
Дебютні виклики також отримали захисник Евертона Джаррад Брентвейт і нападник Ньюкасла Ентоні Гордон.
Нагадаємо, у суботу, 23 березня, англійці зустрінуться з бразильцями, а у вівторок, 26 березня, зіграють проти бельгійців.