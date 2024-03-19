Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У головній національній команді країни помітили прогрес півзахисника.

Центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну отримав свій перший виклик до збірної Англії, повідомляє офіційний сайт команди.

До колективу Гарета Саутгейта приєднався 18-річний гравець, якого спочатку викликали до команди U-21.

Раніше Мейну також представляв збірні Англії U-17, U-18 та U-19. За них, за даними transfermarkt, він відіграв 13 матчів, відзначившись голом.

Заявка збірної Англії на найближчі матчі:

Дебютні виклики також отримали захисник Евертона Джаррад Брентвейт і нападник Ньюкасла Ентоні Гордон.

Нагадаємо, у суботу, 23 березня, англійці зустрінуться з бразильцями, а у вівторок, 26 березня, зіграють проти бельгійців.