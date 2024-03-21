Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Голкіпер збірної Італії прокоментував стан команди напередодні товариських матчів.

Для національної збірної Італії через удалу кваліфікацію до чемпіонату Європи-2024 березнева міжнародна перерва буде супроводжуватись лише товариськими матчами.

Напередодні початку цих протистоянь воротар "Скуадри Адзурри" Джанлуїджі Доннарумма розповів про настрій у колективі.

"Ми повинні серйозно підготуватись до Євро, тому всі ігри важливі. Незалежно від системи, яку ми будемо використовувати, яку саме — це вже тренер буде вирішувати, ми повинні бути готові. Якщо буде потреба, ми можемо зіграти з трьома центральними захисниками, якщо ні, то зіграємо просто в чотирьох захисників.

Гра з м’ячем у ногах є фундаментальною для сучасного футболу. Ми готуємося до кожного матчу належним чином, щоб мати тактичний баланс і більше шансів завдати болю нашим суперникам.

Ми зіграємо з двома сильними південноамериканськими командами, тому нам потрібно добре підготуватись і протистояти їм найкращим чином. Навіть якщо це товариські матчі, граючи з правильним менталітетом, ми будемо в кращій формі для майбутніх матчів.

20 мільйонів італійців в Америці підтримують нас. Ми хочемо віддячити їм за прихильність, дати їм привід для розваги й змусити їх пишатись нами. Ми сподіваємось, що на цих товариських матчах буде багато італійців, які вболіватимуть за нас", — заявив італійський виконавець.

Збірна Італії проведе товариські матчі проти Венесуели (21 березня, 23:00) та Еквадору (24 березня, 22:00).