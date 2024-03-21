Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Ліверпуля та збірної Англії розповів про реабілітацію від пошкодження.

Англійський центральний захисник Ліверпуля Джо Гомес міг би користуватись і більшим попитом у плані конкуренції за місце в стартовому складі команді Юргена Клоппа, якби не важкі травми, які впродовж дев’ятирічних виступів за "червоних" уже неодноразово вибивали футболіста з гри на тривалий термін.

Остання з таких — травма коліна — трапилась у сезоні-2020/21, коли 26-річний футболіст пропустив більше 231 днів за футбольний рік.

Однак зараз Джо був викликаний до лав національної збірної Англії та напередодні березневих товариських матчів дав велике інтерв’ю.

"Це було те саме поле футбольне поле, що й завжди. Ми грали 11 на 11. Я отримав травму. Я стояв один, пішов за м’ячем, хотів віддати пас поставив ногу, і бам! Розрив сухожилля надколінка. Мою ногу неначе розірвало в той момент.

Я погано запам’ятав той момент і все, що було після, через шалений біль. Моя колінна чашечка, як здавалось, була десь окремо від ноги. Це просто якийсь жах.

Якщо чесно, то тоді для мене дивними були навіть думки про повернення до футболу. Я підготував себе морально, але думаю, що, такий стан був природнім, була якась глибинна травма, із якою, на щастя, тепер покінчено.

Я збрехав би, якби сказав, що це не мало психологічних наслідків, оскільки я просто різко поїхав звідси на швидкій з тренувального поля. Усі отримують травми, але це сталося так несподівано і без будь-яких сподівань, що я колись зможу повернутись на поле. Із цим було важко впоратись.

Я з нетерпінням чекаю, коли зможу повернутись і зіграти перед фанатами збірної Англії. Я не заглиблювався в цю проблему занадто глибоко і не дозволяв їй поглинути мене занадто сильно.

Коли я востаннє бачився з Гаретом Саутгейтом? Коли лежав на ліжку і чекав на швидку допомогу. Це був найважчий момент у моїй кар’єрі. Якщо чесно, я навіть не очікував на виклик від нього цього разу. У мене була запланована коротка відпустка в Дубаї, але її довелось терміново скасувати. Утім, я не скаржитимусь через це", — заявив англійський виконавець.

Збірна Англії зіграє проти Бразилії (23 березня, о 21:00) та проти Бельгії (26 березня).