Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Відбувся стартовий матч плей-оф відбірного циклу Євро-2024.

Збірна Грузії у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 обіграла національну команду Люксембургу з рахунком 2:0.

Перемогу грузинській національній команді приніс оформлений дубль у виконанні Буду Зівзівадзе, який забив по голу у кожному з таймів.

Також зазначимо, що з 58 хвилини збірна Люксембургу грала у меншості після вилучення Максіма Шано.

Це був стартовий матч плей-оф відбору на чемпіонат Європи 2024, який пройде влітку в Німеччині.

У фіналі відбіркового циклу Грузія зіграє проти переможця пари Греція — Казахстан, який щойно розпочався.

Грузія – Люксембург 2:0

Голи: Зівзівадзе, 40, 63.

Грузія: Мамардашвілі, Какабадзе, Шенгелія (Цітаїшвілі, 72), Двалі, Кашія, Кверквелія, Кітейшвілі, Кочорашвілі (Канкава, 86), Чакветадзе (Квеквескірі, 77), Мікаутадзе (Давiташвiлi, 77), Зівзівадзе (Квілітая, 86).

Люксембург: Моріс, Пінту (Мартінс, 42), Шано, Махмутович (Муратович, 90+1), Янс, Боржес (Курчі, 77), Олесен (Тілль, 77), Мартінс Перейра, Баррейро, Бонерт, Родрігеш (Корац, 90+1).

Попередження: Зівзівадзе, Квеквескірі, Канкава, Кашія — Пінту, Родрігеш, Баррейро, Мартінс Перейра, Бонерт.

Вилучення: Шано, 58 (пряма червона картка).