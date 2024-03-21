Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Без шансів для казахів.

У рамках півфіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна Казахстану вирушила в гості до Греції.

Господарі поля не залишили жодних шансів супернику, відправивши у його ворота аж п'ять "сухих" м'ячів.

Таким чином, Греція вийшла до фіналу плей-оф відбору на чемпіонат Європи, де розіграє з Грузією путівку до Німеччини.

Греція - Казахстан 5:0

Голи: Бакасетас (9, пен), Пелкас (15), Йоаннідіс (37), Курбеліс (40), Тапалов (87, автогол)

Греція: Влаходімос — Цімікас, Хацідіакос (Рецос, 46), Мавропанос, Балдок (Рота, 68) — Манталос, Курбеліс, Бакасетас (Бухалакіс, 75) — Пелкас (Якумакіс, 63), Йоаннідіс (Константеліас,63), Масурас

Казахстан: Шацький — Каїров (Тапалов, 46), Бистров, Марочкін, Єрланов, Вороговський — Чесноков, Бейсебеков (Садибеков, 46), Зайнутдінов, Астанов (Оразов, 46) — Самородов (Аймбетов, 77)

Попередження: Хацідіакос (30) — Вороговський (17), Садибеков (51), Оразов (68), Єрланов (69)