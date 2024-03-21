Номінальні гості зуміли здолати ізраїльську команду.
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21 березня 2024, 23:44
У стикових матчах між собою грали Ізраїль та Ісландія. Поєдинок проходив на нейтральному полі.
Ісландія зуміла відправити чотири голи у ворота Ізраїля, а номінальні господарі відповіли лише одним голом.
Таким чином, у фіналі за вихід на Євро-2024 між собою зіграють Україна та Ісландія.
Ізраїль — Ісландія 1:4
Голи: Захаві, 31 (з пенальті) — Гудмундссон, 39, 83, 87, Траустасон, 42.
Ізраїль: Глазер, Даса, Мігел Вітор, Голдберг, Ревіво, Кінда (Сафурі, 62), Перец (Абу-Фані, 70), Каніховський (Глух, 46), Захаві, Тургеман, Халайлі (Абада, 71).
Ісландія: Вальдімарссон, Паульссон, Інгасон, Гретарссон, Торарінссон, Сігурдссон (Андерсон, 78), Траустассон (Йоуханнессон, 63), Гаральдссон, Віллумссон (Торстейнссон, 46), Гудмундссон, Оускарссон (Гудьонсен, 62).
Попередження: Захаві (73).
Вилучення: Ревіво (73).