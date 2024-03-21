Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Номінальні гості зуміли здолати ізраїльську команду.

У стикових матчах між собою грали Ізраїль та Ісландія. Поєдинок проходив на нейтральному полі.

Ісландія зуміла відправити чотири голи у ворота Ізраїля, а номінальні господарі відповіли лише одним голом.

Таким чином, у фіналі за вихід на Євро-2024 між собою зіграють Україна та Ісландія.

Ізраїль — Ісландія 1:4

Голи: Захаві, 31 (з пенальті) — Гудмундссон, 39, 83, 87, Траустасон, 42.

Ізраїль: Глазер, Даса, Мігел Вітор, Голдберг, Ревіво, Кінда (Сафурі, 62), Перец (Абу-Фані, 70), Каніховський (Глух, 46), Захаві, Тургеман, Халайлі (Абада, 71).

Ісландія: Вальдімарссон, Паульссон, Інгасон, Гретарссон, Торарінссон, Сігурдссон (Андерсон, 78), Траустассон (Йоуханнессон, 63), Гаральдссон, Віллумссон (Торстейнссон, 46), Гудмундссон, Оускарссон (Гудьонсен, 62).

Попередження: Захаві (73).

Вилучення: Ревіво (73).