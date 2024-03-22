Валлійська команда у фіналі зіграє проти збірної Польщі.
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22 березня 2024, 00:00
У стиковому поєдинку між собою зустрічалися Уельс і Фінляндія.
Господарі без особливих проблем обіграли гостей, відправивши в їхні ворота чотири голи. Фінляндія зуміла відповісти лише один раз.
Таким чином, у фіналі Уельс зіграє проти збірної Польщі.
Уельс - Фінляндія 4:1
Голи: Брукс, 3, Вільямс, 38, Джонсон, 47, Джеймс, 86 — Пуккі, 45.
Уельс: Ворд, Робертс, Девіс, Родон, Міфем, Вільямс, Ампаду, Вілсон (Броудхед, 90), Брукс (Мур, 61), Джеймс, Джонсон (Джеймс, 73).
Фінляндія: Градецкі, Алхо (Нісканен, 87), Тенхо, Іванов, Пелтола, Шюллер (Кайрінен, 73), Камара, Луд (Антман, 73), Хоканс, Пуккі (Єнсен, 78), Пох'янпало (Челльман, 78).
Предупредження: Луд (22), Тенхо (50), Джеймс (54), Вілсон (65), Хоканс (68), Міфем (74), Мур (90+5).