Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Валлійська команда у фіналі зіграє проти збірної Польщі.

У стиковому поєдинку між собою зустрічалися Уельс і Фінляндія.

Господарі без особливих проблем обіграли гостей, відправивши в їхні ворота чотири голи. Фінляндія зуміла відповісти лише один раз.

Таким чином, у фіналі Уельс зіграє проти збірної Польщі.

Уельс - Фінляндія 4:1

Голи: Брукс, 3, Вільямс, 38, Джонсон, 47, Джеймс, 86 — Пуккі, 45.

Уельс: Ворд, Робертс, Девіс, Родон, Міфем, Вільямс, Ампаду, Вілсон (Броудхед, 90), Брукс (Мур, 61), Джеймс, Джонсон (Джеймс, 73).

Фінляндія: Градецкі, Алхо (Нісканен, 87), Тенхо, Іванов, Пелтола, Шюллер (Кайрінен, 73), Камара, Луд (Антман, 73), Хоканс, Пуккі (Єнсен, 78), Пох'янпало (Челльман, 78).

Предупредження: Луд (22), Тенхо (50), Джеймс (54), Вілсон (65), Хоканс (68), Міфем (74), Мур (90+5).