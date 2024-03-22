Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Українець дебютував у надскладному матчі.

Центральний захисник ЛАСК Максим Таловєров прокоментував свій дебют у складі національної збірної України, подякувавши Силам Оборони України за змогу грати у футбол в такий надважкий час для нашої держави.

"Мрії здійснюються.

Вчора ввечері я був найщасливішим чоловіком на світі, для мене це найважливіший дебют у житті. Хочу подякувати всім, хто в нас вірить та підтримує. Дякуємо ЗСУ за можливість грати у футбол. Зранку відкриваєш новини та повідомлення від друзів та рідних і бачиш, скільки смертей та руйнувань кожного ранку приносять російські ракети. Дуже складно в такі моменти думати про щось інше, але ми маємо боротися за надію та перемогу для всієї країни. Починається підготовка на вирішальний матч", — написав український захисник у своєму аккаунті Instagram.

Раніше Конопля прокоментував перемогу над БіГ.