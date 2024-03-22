Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Юхим Конопля поділився своїми думками після гри з боснійцями.

Захисник збірної України Юхим Конопля прокоментував перемогу своєї команди у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини (2:1).

"Якби футбол був звичайним і передбачуваним, ми змогли б довести свою перевагу значно раніше. До перерви. Та футбол — складна річ.

Перемога в Зениці забрала багато сил, але подарувала нам емоції та заряд на наступне протистояння. Подяка вболівальникам, відчували вас серцем! Вперед, Україно!", — написав Конопля на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, у фіналі відбіркового етапу плей-оф Євро-2024 збірна України зіграє проти Ісландії, яка напередодні вибила Ізраїль. Матч відбудеться 26 березня.