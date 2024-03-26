Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

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Увечері 22 березня в передмісті найбільшого населеного пункту на болотах по сусідству стався теракт у одному з концертних залів, відповідальність за який узяла на себе невизнана ісламістська терористична держава "ІДІЛ".

У той самий час очільник держави-терориста, понад сотню громадян якої загинули під час цих подій, без жодних доказів звинуватив у теракті Україну.

Утім, цей факт не завадив президенту Французької федерації футболу (FFF) Філіппу Діалло напередодні в ефірі національного каналу Europe 1 оголосити про те, що товариський матч поміж Францією та Чилі розпочнеться з хвилини мовчання на честь жертв теракту.

"Коли відбуваються такі події, ми повинні проявити велику солідарність із російським народом.

Ви можете бути впевнені, що Французька федерація футболу повністю підтримує російський народ і свого російського колегу.

Усе з нашого боку буде організовано належним чином для того, щоб мати можливість віддати данину пам’яті, ураховуючи ці жахливі обставини", — заявив очільник французького футболу.

Матч Франція — Чилі відбудеться 26 березня, о 22:00.