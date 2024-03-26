Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник збірної Іспанії прокоментував важливе питання перед грою проти Бразилії.

Збірні Іспанії та Бразилії зіграють у товариському матчі на Сантьяго Бернабеу, який буде відбуватись під гаслом "Матч за толерантність".

Це пов’язано із збільшенням проявів расизму на різноманітному ґрунті в Іспанії, і, зокрема, від цього постраждав бразильський нападник мадридського Реала Вінісіус Жуніор.

Партнер форвард "пентакампеонів", захисник "вершкових" Даніель Карвахаль, перед грою прокоментував ситуацію довкола расизму в країні.

"Я не думаю, що Іспанія є расистською країною. У нас дуже високий рівень інтеграції.

Але дійсно, на жаль, є люди, які ходять на футбол, щоб виплеснути свою лють і злість. Таких не можна пускати на стадіони, тому що вони — найпотворніше, що є в цій грі.

Будемо сподіватись, що зустріч між двома народами стане потужним сигналом проти расизму", — заявив іспанський виконавець.

Матч Іспанія — Бразилія відбудеться 26 березня, о 22:30.