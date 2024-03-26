Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ексгравець збірної Німеччини дав свій коментар.

Чемпіон світу 2014 року в складі збірної Німеччини Філіпп Лам назвав свого фаворита майбутнього Євро-2024.

"Франція. Просто тому, що у них, я б сказав, 40 дуже талановитих гравців.

У них дуже збалансована команда, і вони можуть легко вносити зміни, випускати з лави запасних гравців, які могли б законно виходити в стартовому складі, але найголовніше — це бути командою на полі", — цитує Лама AFP.

Нагадаємо, що турнір пройде з 14 червня по 14 липня в Німеччині.

На чемпіонаті Європи збірна Франції виступить у групі D, де її суперниками будуть команди Нідерландів, Австрії та переможець стикового матчу Уельс — Польща.