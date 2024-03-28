Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

До вашої уваги список футболістів, які не зможуть допомогти своїм національним командам на майбутньому чемпіонаті Європи.

Деякі відомі гравці вже виключені з турніру через травми, тоді як іншим доведеться пережити гонку з часом, щоб встигнути підготуватися до літньої поїздки до Німеччини.

Євро-2024 вже майже на підході, а до першої гри залишилося менше трьох місяців. Це, безумовно, чудова новина для вболівальників, але для деяких тренерів та гравців це викликає занепокоєння, оскільки кілька зірок не мають часу, щоб повернутися у форму перед турніром.

Звичайно, деякі приголомшливі таланти вже були виключені з гри через травми, а розрив хрестоподібної зв'язки — з'являється у списку найчастіше.

Тим не менш, деякі гравці, як і раніше, з оптимізмом дивляться на свої шанси повернутися до своїх збірних протягом останніх двох місяців клубного сезону, або довівши свою спортивну форму, або просто знову відкривши для себе нове життя.

Football.ua за матеріалами Goal.com представляє вашій увазі всі гучні імена, які, зважаючи на все, пропустять літнє свято європейського футболу в Німеччині.

Давід Алаба (Реал Мадрид, Австрія)

Один із трьох гравців мадридського Реала, які порвали хрести цього сезону, але на відміну від своїх партнерів по команді Тібо Куртуа та Едера Мілітао, Алаба ніколи не мав шансів повернутися до кінця сезону. Універсальний австрійський захисник отримав травму у грудні в матчі чемпіонату Іспанії з Вільярреалом, і з огляду на те, що очікуваний час відновлення становив вісім місяців, Алаба не зможе зіграти будь-яку роль у грі своєї країни на Євро-2024.

Доменіко Берарді (Сассуоло, Італія)

У своїй першій грі після відновлення після травми меніска Доменіко Берарді отримав розрив ахілового сухожилля правої ноги у матчі Серії А проти Верони на початку березня. Очікується, що універсальний форвард, який входив до складу збірної Італії, яка виграла Євро-2020, не повернеться до початку наступного року.

Свен Ботман (Ньюкасл, Нідерланди)

Центральний захисник Свен Ботман все ще сподівався пробитися до складу збірної Нідерландів під керівництвом Рональда Кумана, перш ніж отримав травму передньої хрестоподібної зв'язки під час гри за Ньюкасл проти Манчестер Сіті в середині березня. Він пропустить 6-9 місяців і, отже, Євро-2024.

Тібо Куртуа (Реал Мадрид, Бельгія)

Неймовірне горе для Тібо Куртуа, який мав повернутися до ладу після цієї міжнародної перерви у збірній, але залишився у сльозах вдруге цього сезону після серйозної травми коліна під час тренування Реала.

Бельгієць порвав хрестоподібну зв'язку лівого коліна на передсезонці, а 19 березня він пошкодив внутрішній меніск того ж коліна. Наступного дня Куртуа переніс операцію, і очікується, що він не повернеться до сезону-2024/25.

Проте річ у тому, що 31-річний Тібо у будь-якому разі, можливо, не зіграв би на Євро-2024. Справді, відносини Куртуа з тренером збірної Доменіко Тедеско, схоже, зіпсовані та не підлягають відновленню. Пара посварилася минулого літа: Тедеско заявив, що Куртуа пропустив відбірковий матч Євро-2024 проти Естонії, бо був засмучений тим, що йому не вручили капітанську пов'язку.

Перед березневими матчами Тедеско заявив: "Я перепробував усе, щоб запросити його на Євро цього літа, але останнє, що я чув, це те, що він не почувається готовим. Це було зрозуміло і чесно з його боку". Куртуа у відповідь фактично назвав Тедеско брехуном у соціальних мережах трьома смайликами Піноккіо. В результаті тепер у Куртуа мало шансів на місце у збірній, поки Тедеско залишається біля керма національної команди.

Гаві (Барселона, Іспанія)

Барселона звинуватила тренера збірної Іспанії Луїса де ла Фуенте у травмі, яку Гаві отримав у безглуздому матчі відбору Євро-2024 проти Грузії у листопаді минулого року. Півзахисник був одним із двох гравців, які зберегли місце у старті в матчі проти Кіпру трьома днями раніше, тому "блаугранас" були люті, коли Гаві був змушений залишити поле на 24 хвилині матчу через розрив передньої хрестоподібної зв'язки в його правому коліні та пов'язаної з ним ушкодження латерального меніска.

Де ла Фуенте відкинув звинувачення в тому, що Гаві наражався на ризик вигоряння, наполягаючи на тому, що він свіжий і повністю готовий до гри. За його словами, це могло статися в будь-якій ситуації, і це був нещасний випадок.

Якою б не була правда, Іспанська федерація футболу (RFEF), як повідомляється, вирішила, що Гаві не буде викликатися до збірної до наступного року, хоча він має повернутися на поле до початку сезону-2024/25.

Ріс Джеймс (Челсі, Англія)

Ріс Джеймс заявив наприкінці лютого, що "повернення незабаром" — питання тільки в тому, коли саме. Тренер Челсі Маурісіо Почеттіно, що не дивно, неохоче називає точну дату повернення правого захисника з огляду на його довгу історію з проблемами з підколінними сухожиллями. Однак, відповідаючи на питання про прогрес Джеймса під час березневої міжнародної перерви, тренер збірної Англії Гарет Саутгейт сказав, що вони сподіваються, що він проведе кілька ігор перед Євро.

Однак Саутгейт поставив дуже доречне запитання: "Чи зможе він після травми зіграти сім ігор за місяць? Його послужний список за останні кілька років говорить про інше. Але чи є він гравцем топ-рівня, який може дати щось важливе? Немає сумнівів" .

Таким чином, на Джеймса чекає боротьба з часом, щоб переконати Саутгейта, що він вартий того, щоб піти на ризик, оскільки цього сезону він взяв участь всього в дев'яти матчах за Челсі.

Крістофер Нкунку (Челсі, Франція)

Надії Крістофера Нкунку дістатися Німеччини швидко тануть. Форвард, який не грав за Францію з літа минулого року, відколи приєднався до Челсі, страждає від проблем з фізичною підготовкою: він отримав травму коліна на передсезонній підготовці, яка зажадала операції, внаслідок чого він вибув з гри на чотири місяці.

Після повернення у гру Крістофер виглядав гостро і навіть забив у своєму дебютному матчі АПЛ напередодні Різдва, але в січні знову вибув із гри, цього разу через скарги на стегно, а наступного місяця він пошкодив підколінне сухожилля.

Нкунку може повернутися у квітні, але ніхто не сприймає нічого належного, і тепер малоймовірно, що 26-річний француз, який ніколи не забивав за свою збірну, зможе вчасно пробитися назад до складу збірної Франції для Євро-2024.

Іван Перішич (Тоттенхем, Хорватія)

На жаль, Іван Перішич навряд чи поповнить свій вражаючий рахунок у 129 матчів за збірну на Євро-2024. Легенда Хорватії отримала травму передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна під час тренування з Тоттенгемом у вересні минулого року, і клуб виніс рішення — універсальний вінгер вибув з гри до кінця сезону.

Тренер "шпор" Анже Постекоглу також заявив у січні, що Перішич навряд чи знову гратиме за "шпор" з огляду на те, що контракт 35-річного хорвата спливає наприкінці сезону. Однак пізніше того ж місяця Перішич заявив, що існує зовнішній шанс, що він зможе повернутися на поле у квітні.

Поль Погба (Ювентус, Франція)

Поль Погба був вбитий горем через чотирирічну дискваліфікацію за позитивний результат тесту на заборонену речовину у серпні минулого року, що цілком зрозуміло. Півзахисник стверджує, що він ніколи свідомо не приймав препаратів, які підвищують спортивні результати, але якщо йому не вдасться скасувати дискваліфікацію в Спортивному арбітражному суді (CAS), Поль, можливо, більше ніколи не зіграє ні Ювентус, ні за свою країну.

Погба і так боровся з низки травм та пропустив ЧС-2022 у Катарі через те, що не зміг вчасно відновитися після операції. Отже, вже були серйозні сумніви щодо того, чи зможе він колись повернути собі ту форму, яка зробила його найдорожчим гравцем в історії 2016 року, коли він перейшов із Ювентуса до Манчестер Юнайтед.

Сандро Тоналі (Ньюкасл, Італія)

Зробивши обнадійливий початок своєї кар'єри в АПЛ після переходу з Мілана до Ньюкасла, Сандро Тоналі виявився втягнутим у найбільший скандал зі ставками, що вразив італійський футбол з 1980-х років. У результаті Сандро було дискваліфіковано на 10 місяців за участь у незаконних азартних іграх, починаючи з 27 жовтня 2023 року, що виключило його з участі у Євро-2024 цього літа.

Дискваліфікація Тоналі стала великим розчаруванням для збірної Італії, враховуючи, що він міг би поборотися за стартове місце в команді Лучано Спаллетті, але, очевидно, найважливішим аспектом цієї сумної історії є те, що 23-річний футболіст тепер отримує необхідну йому допомогу, щоб подолати свою проблему із азартними іграми.

Крім перерахованих вище футболістів, можна виділити ще кількох персон, наприклад Люк Шоу, Рахім Стерлінг, Бен Вайт та Юррієн Тімбер.

Шоу, Стерлінг і Вайт — всі англійці, але їхня можливість зіграти на турнірі залежить від різних причин. Шоу намагатиметься набрати форму після своїх м'язових травм і якщо це вийде, він гарантовано буде у заявці "трьох левів". Стерлінг помітно поступається у конкуренції іншим гравцям збірної, тому його невключення до заявки мало кого здивує. Вайт із "особистих причин" залишив збірну під час ЧС-2022, після чого не грав за "трьох левів". Саутгейт заявляє, що він викликав футболіста Арсеналу до збірної, але той особисто відмовився від такої можливості, але що стоїть за цим насправді, велике питання.

Нарешті Тімбер, який дуже себе проявляв на передсезонній підготовці, отримав травму передньої хрестоподібної зв'язки коліна в дебютному матчі АПЛ за Арсенал у серпні минулого року. Передбачалося, що Юррієн повернеться на початку наступного сезону, але футболіст, схоже, буде готовий зіграти вже після перерви у березні. Якщо він буде готовий, навіть не на 100%, то він може переконати Рональда Кумана повернути його в заявку за рахунок своєї універсальності.

Нагадаємо, 17 розіграш чемпіонат Європи, який відбудеться наступного літа в Німеччині, пройде з 14 червня по 14 липня.