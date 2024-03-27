Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 26 березня 2024 року.

У товариському матчі під час березневої міжнародної паузи збірна Німеччини здобула перемогу над Нідерландами.

Команди обмінялися забитими м'ячами на початку зустрічі, коли Міттельштедт відповів на гол Вермена, тоді як результат протистояння було визначено на 85-ій хвилині завдяки зусиллям Фюллькруга.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Німеччина — Нідерланди:

Німеччина – Нідерланди 2:1

Голи: Міттельштедт 11, Фюллькруг 85 – Верман 4

Німеччина: тер Штеген – Кімміх (Генрікс, 79), Рюдігер, Та, Міттельштедт (Раум, 79) – Кроос, Андріх (Грос, 59) – Вірц (Мюллер, 73), Гюндоган (Фюріх, 59), Мусіала – Гаверц (Фюллькруг, 73)

Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс, де Лігт, ван Дейк, Аке, Блінд (Сімонс, 89) — Схаутен (де Рон, 75), Верман (Віффер, 89) — Рейндерс (Тімбер, 66) — Мален (Гакпо, 75), Депай (Вегорст, 75)