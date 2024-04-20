Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної України прокоментував аналітичну роботу перед Євро-2024.

Збірна України за підсумком кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2024 восени цього року здобула право взяти участь у основній частині змагань, що відбуватимуться влітку в Німеччині.

Саме тому наразі головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров постійно перебуває в розташуванні клубів у процесі збору інформації щодо можливих учасників нашої делегації.

Напередодні керманич завітав до тренувального табору київського Динамо, після чого мав розмову з клубними ЗМІ.

"Для вас, журналістів, мій візит, можливо, неочікуваний, але я завжди сюди заїжджаю. Я живу поруч, і мені дуже приємно бути тут. Зараз важливо спостерігати за збірниками, у якому вони стані.

Не знаю, чи перебуває Динамо на піку своєї форми, але мені дуже подобається й гра Шахтаря, і гра Динамо, у якому стані перебувають гравці збірної. Це особливо важливо, вони показують свою готовність у матчах. У нас перед Євро-2024 є багато інформації, щоб якнайкраще підготуватися до старту на турнірі.

Та всі аспекти важливі. Я вважаю, що ми зробили важливу справу для всієї країни, але тепер потрібно не просто їхати на Євро-2024, а гідно представляти нашу державу. Дуже важливо і мені, і гравцям підготуватися, аби показати нашу силу.

Я задоволений, що, зокрема, Ярмоленко отримує достатньо ігрової практики після тривалої відсутності через травму. Будемо спостерігати не лише за Андрієм, а слідкувати за всіма футболістами, які виступають у нашому чемпіонаті, а після його завершення вже будемо дивитися на їхній стан.

Я багато їжджу, дивлюся за тренуваннями, тож я в принципі знаю, у якому стані перебувають футболісти. Мені цікаво спостерігати за тренувальним процесом.

Також завжди можна сподіватись на нові обличчя в збірні. Але, на жаль, у нас обмежена заявка з 23 гравців, хоча ми розраховували, що буде 26-ть. Це ще більша відповідальність на гравцях, адже лише 23 місця у збірній, і вони мають максимально підготуватись, аби показати свої найкращі якості.

Хто, наприклад, міг подумати, що Бражко буде в нашій збірній у двох матчах плей-оф кваліфікації?

Завжди у пріоритеті була національна збірна. Запитай у будь-якого футболіста, де він хоче грати, і всі скажуть, що в національній команді. Це обличчя країни. А далі вже розберемось із кандидатами до молодіжної збірної", — заявив український фахівець.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи-2024 розпочнеться 14 червня.