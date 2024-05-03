Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Більше гравців, більше можливостей.

Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення розширити заявки команд на найближчому чемпіонаті Європи з 23 до 26 гравців. Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, кожен із футболістів тепер має бути вказаний у командній заявці ігрового дня.

Підкреслюється, що президент Французької федерації футболу Філіп Діалло та головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам виступили проти цього рішення.

Нагадаємо, чемпіонат Європи 2024 року відбудеться на теренах Німеччині. Турнір пройде з 14 червня по 14 липня. Національна збірна України потрапила до групи Е, де протистоятиме збірним Бельгії, Словаччини та Румунії.