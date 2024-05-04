Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Це будуть представники сусідньої країни.

Збірна Франції наприкінці травня розпочне цикл підготовки до чемпіонату Європи-2024 в якості одного з головних фаворитів змагань.

Ще раніше команда Дідьє Дешама запланувала собі товариський матч проти Канади на 9 червня, тоді як перший матч на турнірі в Німеччині для неї відбудеться 17 червня — проти Австрії в Дюссельдорфі.

Напередодні "Les Bleus" оголосили про додаткового суперника за спарингом у рамках підготовки до європейської першості.

Ним стала збірна Люксембургу, проти якої французи зіграють у Метці 5 червня, о 22:00.

Гра відбуватиметься на стадіоні Стад Сен-Симфор’єн, який вміщує 28 786 уболівальників.

Нагадаємо, що суперниками збірної Франції в групі на Євро-2024 будуть також Нідерланди та Польща.