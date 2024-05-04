Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Манчестер Сіті прокоментував шанси англійців на Євро-2024.

Головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола в своєму останньому інтерв’ю відповів на питання журналістів про те, наскільки близької є збірна Англії до успіху на прийдешньому чемпіонаті Європи-2024.

"Ця команда дійсно в повному поряду, але справа не лише в таланті потужної лінії нападу. Уся команда працює дуже добре, і Гарет чудово знає, що він повинен робити.

Тому у мене є відчуття — і не тільки в мене — що збірна Англії на останніх турнірах, чемпіонаті світу та чемпіонаті Європи, робить упевнені кроки. Вони на межі від великої перемоги.

Вони дійсно дуже близькі до цього: програли фінал, дійшли до півфіналу. Коли ви потрапляєте на ці стадії кожні два роки, перемога зрештою відбувається. Це дуже схоже на нас, ми були близькими до успіху в Лізі чемпіонів, і врешті-решт ми її здобули", — заявив іспанський фахівець.

На чемпіонаті Європи-2024 збірна Англії зіграє проти Словенії, Данії та Сербії.