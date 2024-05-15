Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Уже відомі імена 14 виконавців.

Німеччина цього літа готується до проведення великої футбольної події — чемпіонату Європи-2024, який триватиме з 14 червня по 14 липня.

Традиційним елементом підготовки до міжнародного форуму є оголошення складів заявок національних збірних-учасниць турніру, які цього року зможуть залучати по 26 гравців.

Господарі турніру, збірна Німеччини, обрала 16 травня в якості дати, коли головний тренер Юліан Нагельсманн в ефірі телебачення має оголосити про свій вибір.

Очікується, що німецький фахівець використає лише 23 з 26 дозволених місць у заявці.

Урочиста подія відбуватиметься в Берліні, 16 травня, о 14:00.

Проте Німецький футбольний союз ще до офіційної презентації заявки почав анонсувати певних виконавців, які братимуть участь у турнірі від країни, використавши при цьому цікаві підводки для деяких із них.

1. Ніко Шлоттербек (Боруссія Дортмунд)

2. Джонатан Та (Баєр)

Німецька бабуся Лотті отримала подарунок до свого 93-річчя від DFB. Але порадила Джонатану Та все ж таки поголитись.

Посилання на відео.

3. Александар Павлович (Баварія)

Aleksandar #Pavlović für den vorläufigen EM-Kader des DFB nominiert! 🇩🇪



Glückwunsch, Aleks! Das hast du dir absolut verdient. 👏#MiaSanMia #Euro2024 pic.twitter.com/DHIxoDcdGi — FC Bayern München (@FCBayern) May 13, 2024

Мюнхенська Баварія сама впоралась із оголошенням про запрошення свого талановитого півзахисника.

Посилання на пост.

4. Мануель Ноєр (Баварія)



Голкіпера Баварії презентувала будівниця Хіара.

Посилання на відео.

5. Ніклас Фюллькруг (Боруссія Дортмунд)

Нападник "джмелів" своє запрошення отримав у прямому ефірі на ранковому шоу WDR's 1live.

6. Кріс Фюріх (Штутгарт)

Про запрошення для вінгера "швабів" уся країна могла дізнатись на обгортках продукції однієї з пекарень.

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7. Робін Кох (Лідс/Айнтрахт Франкфурт)



Захисника "пташиних" команд презентували під час підкасту відомих блогерів.

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8. Кай Гаверц (Арсенал)

9. Лерой Сане (Баварія)



Ціла Галерея мистецтв Франкфурта взялась презентувати нападника Баварії.

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10. Максіміліан Міттельштедт (Штутгарт)



Співак Пітер "Major Tom" Шиллінг оголосив про прибуття захисника "швабів".

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11. Роберт Андріх (Баєр)

Опорника чемпіонів Німеччини презентували, як не дивно, Тоні та Фелікс Крооси у своєму підкасті Simply Luppen.

12. Паскаль Грос (Брайтон)



Німецький телеведучий, журналіст і продюсер Гюнтер Яух оголошував про запрошення представника АПЛ.

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13. Йосуа Кімміх (Баварія)



Зірка серіалу "Гарні часи, погані часи" Вольфганг Баро запросив зірку Баварії.

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14. Антоніо Рюдігер (Реал Мадрид)



Співробітник берлінського закладу швидкого харчування обслуговував захисника Реала тоді, коли той був ще підлітком. Суперконтекст!

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15. Ілкай Гюндоган (Барселона)

Півзахисник Барселони з'явився ні звідки в самому серці Берліна.

У групі на Євро-2024 збірна Німеччини гратиме проти Швейцарії, Шотландії та Угорщини.