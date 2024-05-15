Плеймейкер Дортмунда не зіграє на домашньому чемпіонаті Європи.
Юліан Брандт, Getty Images
15 травня 2024, 19:25
Атакуючий півзахисник дортмундської Боруссії Юліан Брандт пропустить найближчий чемпіонат Європи, який пройде в Німеччині з 14 червня по 14 липня.
Як повідомляє Sky Sports, тренерський штаб збірної Німеччини на чолі з Юліаном Нагельсманном вирішив не викликати 28-річного плеймейкером.
Нагадаємо, Німеччина на Євро-2024 гратиме в одній групі з Шотландією, Угорщиною та Швейцарією.
Раніше повідомлялося, що до "бундестім" також не отримають виклик центральний захисник Боруссії Дортмунд Маттс Гуммельс та центральний півзахисник Баварії Леон Горецка.