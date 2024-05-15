Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Плеймейкер Дортмунда не зіграє на домашньому чемпіонаті Європи.

Атакуючий півзахисник дортмундської Боруссії Юліан Брандт пропустить найближчий чемпіонат Європи, який пройде в Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Як повідомляє Sky Sports, тренерський штаб збірної Німеччини на чолі з Юліаном Нагельсманном вирішив не викликати 28-річного плеймейкером.

Нагадаємо, Німеччина на Євро-2024 гратиме в одній групі з Шотландією, Угорщиною та Швейцарією.

Раніше повідомлялося, що до "бундестім" також не отримають виклик центральний захисник Боруссії Дортмунд Маттс Гуммельс та центральний півзахисник Баварії Леон Горецка.