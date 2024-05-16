Збірна Нідерландів оголосила свій можливий склад на Євро-2024 — повідомляє офіційний Twitter клубу. 

Повний склад виглядає так: 

Воротарі: Джастін Бейлов, Марк Флеккен, Нік Олій, Барт Вербрюгген. 

Захисники: Натан Аке, Дейлі Блінд, Вірджил ван Дейк, Дензел Думфріс, Джеремі Фрімпонг, Лутсарел Гертрюйда, Маттейс де Лігт, Ян Матсен, Міккі ван де Вен, Стефан де Врей. 

Півзахисники: Раян Гравенберх, Френкі де Йонг, Тен Копмейнерс, Тіджані Рейндерс, Мартен де Рон, Єрді Схаутен, Квентен Тімбер, Джоуї Ферман, Жоржиньйо Вейналдум. 

Форварди: Браян Броббі, Мемфіс Депай, Коді Гакпо, Доніелл Мален, Вут Веггорст. 

На Євро-2024 збірна Нідерландів зіграє на груповому етапі з Польщею, Францією та Австрією. 