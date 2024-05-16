Став відомим список гравців, що можуть відправитися на турнір в Німеччину.
Збірна Нідерландів, Getty Images
16 травня 2024, 21:34
Збірна Нідерландів оголосила свій можливий склад на Євро-2024 — повідомляє офіційний Twitter клубу.
Повний склад виглядає так:
Воротарі: Джастін Бейлов, Марк Флеккен, Нік Олій, Барт Вербрюгген.
Захисники: Натан Аке, Дейлі Блінд, Вірджил ван Дейк, Дензел Думфріс, Джеремі Фрімпонг, Лутсарел Гертрюйда, Маттейс де Лігт, Ян Матсен, Міккі ван де Вен, Стефан де Врей.
Півзахисники: Раян Гравенберх, Френкі де Йонг, Тен Копмейнерс, Тіджані Рейндерс, Мартен де Рон, Єрді Схаутен, Квентен Тімбер, Джоуї Ферман, Жоржиньйо Вейналдум.
Форварди: Браян Броббі, Мемфіс Депай, Коді Гакпо, Доніелл Мален, Вут Веггорст.
На Євро-2024 збірна Нідерландів зіграє на груповому етапі з Польщею, Францією та Австрією.