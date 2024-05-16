Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Збірна Нідерландів оголосила свій попередній склад на Євро-2024

Став відомим список гравців, що можуть відправитися на турнір в Німеччину.

Збірна Нідерландів, Getty Images

Збірна Нідерландів оголосила свій можливий склад на Євро-2024 — повідомляє офіційний Twitter клубу. Повний склад виглядає так: Воротарі: Джастін Бейлов, Марк Флеккен, Нік Олій, Барт Вербрюгген. Захисники: Натан Аке, Дейлі Блінд, Вірджил ван Дейк, Дензел Думфріс, Джеремі Фрімпонг, Лутсарел Гертрюйда, Маттейс де Лігт, Ян Матсен, Міккі ван де Вен, Стефан де Врей. Півзахисники: Раян Гравенберх, Френкі де Йонг, Тен Копмейнерс, Тіджані Рейндерс, Мартен де Рон, Єрді Схаутен, Квентен Тімбер, Джоуї Ферман, Жоржиньйо Вейналдум. Форварди: Браян Броббі, Мемфіс Депай, Коді Гакпо, Доніелл Мален, Вут Веггорст. На Євро-2024 збірна Нідерландів зіграє на груповому етапі з Польщею, Францією та Австрією.