Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 18 листопада 2023 року, 21:45.

У матчі дев’ятого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Нідерландів на Йоган Кройф Арені в Амстердамі з мінімальним рахунком переграла Ірландію та кваліфікувалась до основного раунду змагань (2:0).

Команда Рональда Кумана оформила швидкий м’яч на початку першого тайму, після чого суперники не створили достатньої загрози для того, аби похитнути її позиції.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Нідерланди — Ірландія в 9 турі відбору на Євро-2024:

Нідерланди — Ірландія 1:0

Гол: Веггорст, 12

Нідерланди: Вербрюгген — де Врей, ван Дейк, Блінд — Думфріс, Схутен (де Рон, 90), Рейндерс (Копмейнерс, 89), Гартман — Сімонс (Мален, 81), Веггорст, Гакпо (Веерман, 69).

Ірландія: Базуну — Коллінз, О’Ши, Скейлс — Доерті (Джонстон, 77), Браун, Каллен, Найт (Моламбі, 78), Меннінг — Фергюсон (Макграт, 55), Робінсон (Айда, 46).

Попередження: Айда.