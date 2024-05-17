Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

"Червоні хрестоносці" гратимуть у групі А.

Національна збірна Швейцарії оголосила попередній склад на чемпіонат Європи-2024. Про це повідомляє офіційний сайт швейцарської федерації футболу.

Зазначимо, що до списку наразі входить 38 футболістів, але до остаточної заявки збірна Швейцарії зможе включити тільки 26 гравців.