"Червоні хрестоносці" гратимуть у групі А.
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17 травня 2024, 17:10
Національна збірна Швейцарії оголосила попередній склад на чемпіонат Європи-2024. Про це повідомляє офіційний сайт швейцарської федерації футболу.
Зазначимо, що до списку наразі входить 38 футболістів, але до остаточної заявки збірна Швейцарії зможе включити тільки 26 гравців.
Воротарі: Івон Мвого, Грегор Кобель, Марвін Келлер, Паскаль Лорец, Ян Зоммер.
Захисники: Мануель Аканджі, Ніко Ельведі, Сільван Відмер, Фабіан Шер, Орель Аменда, Уліссес Гарсія, Альбіан Хайдарі, Кевін Мбабу, Брайан Око, Бечір Омерагіч, Рікардо Родрігес, Цедрік Цезігер, Леонідас Стергіу.
Півзахисники: Міхел Ебішер, Уран Біслімі, Квандво Дуа, Граніт Джака, Ремо Фройлер, Шердан Шакірі, Філіп Угринич, Денис Закарія, Рубен Варгас, Жоель Монтейру, Дан Ндой, Ардон Джашарі, Стівен Цубер, Ренато Штеффен, Фабіан Рідер.
Нападники: Ноа Окафор, Зекі Амдуні, Венсан Сьєрро, Анді Зекірі, Бріл Емболо.
Збірна Швейцарії гратиме на Євро-2024 у групі А, в якій окрім колективу Мурата Якіна змагатимуться господарі турніру збірна Німеччина та національні команди Шотландії і Угорщини. Стартовий матч "наті" проведуть 15-го червня проти Угорщини. Початок матчу о 16:00 за київським часом.